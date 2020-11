Franck Jedrzejewski : Hétérotopies musicales : modèles mathématiques de la musique Jean-Marc Warszawski —— L'auteur de ce livre, Franck Jedezejewski a une carte de visite des plus impressionnantes. Chercheur en physique mathématique au CEA, enseignant à l’Université Paris-Saclay, membre du comité éditorial du Journal of Mathematics and music, il a publié une vingtaine d’ouvrages.

Frédéric Chopin : diverses œuvres pour piano Michel Rusquet —— Écrite en 1841 et inspirée par une tarentelle de Rossini, cette pièce d’une rare exubérance est une véritable fête pour les doigts. On peut, comme Schumann, n’y voir qu’un « morceau de la plus folle manière de Chopin », ce qui sous sa plume n’avait rien d’un compliment. Mais, avec son tournoyant presto, on peut, avec Guy Sacre, « l’imaginer comme le finale d’un triptyque méditerranéen, constitué en ses premiers volets de la barcarolle et de la berceuse. […] Après le crépuscule et la nuit, c’est midi qui triomphe, obsédant, presque panique, avec ses orbes, sa giration, sa lumière bienfaisante, dans le rire des êtres délivrés de la léthargie, et revenus au jour élémentaire. »

De la fonte des mots aux chimères de Clément Janequin, de voix en sax Jean-Marc Warszawski —— vec ce cédé, l’ensemble vocal Thélème, achève la troisième et dernière partie d’un projet autour de Clément Janequin. Nous avons eu l’occasion de présenter la seconde et de nous entretenir avec Jean-Christophe Groffe, qui mène tout

Frédéric Chopin : les sonates Michel Rusquet —— Ce n’était certainement pas son genre de prédilection, mais Chopin a eu le mérite d’écrire trois sonates pour piano. Deux seulement sont réellement passées à la postérité, en dépit des critiques dont elles ont été l’objet de la part de doctes professeurs qui, comme Vincent d’Indy, leurs reprochaient de n’être pas réglementaires. Mais, comme l’écrit joliment Camille Bourniquel, « un poète peut ne pas avoir envie de composer des tragédies ; s’il s’y risque, il se trouvera toujours quelqu’un pour lui faire observer qu’il n’a pas respecté les règles ». Même Schumann, on le verra plus loin à propos de la sonate « Funèbre », y était allé de son couplet, oubliant au passage les folies dont il s’était rendu coupable

Eternal Longin, Yukiko Hasegawa (piano), Ludwig van Beethoven, Sonate 21, opus 110 ; César Franck, Pré-lude, choral et fugue ; Robert Schumann, Kreisleriana. trptk 2020.

Arthur Rubinstein joue Beethoven Artur Rubinstein spielt Beethoven, Klavier-konzerte no 4 et 5, London Philharmonic Orchestra, sous la di-rection de Daniel Barenboim. 2 LP, RCA RL 42383, 1978.

Arthur Rubinstein, monstre sacré du piano a donné 6 000 concerts entre 1900 et 1976, et a laissé 200 200 enregistrements.

Il est né le 28 janvier 1887 à Łódź alors en Russie. Dernier né d’une famille de sept enfants, il veut comme sa sœur jouer du piano et obtient gain de cause contre son père qui voulait le mettre au violon.

En 1898, Joseph Joachim le remarque, le prend sous sa tutelle, et le confie à Karl Heinrich Barth

Rigel Henri-Joseph (1741-1799) Né à Wertheim, le 9 février 1741, mort à Paris le 2 mai 1799. Chef d'orchestre, compositeur, professeur.

Il est le fils d'un intendant du prince de Löwenstein, Georg Caspar Riegel, et de sa seconde épouse Maria Anna Kallenbach, qui assure l'éducation de ses

Richafort Jean (V.1480-v.1547) Né vers 1480, mort peut-être à Bruges vers 1547.

Il semble qu'il ait été un Néerlandais de langue française, et qu'il pourrait être originaire du Hainaut. Il est clerc à Liège.

De 1507 à 1509, il est maître de chapelle à Saint-Rombout de Malines (Mechelen), à l'époque où Marguerite d'Autriche s'y installe comme régente des Pays-Bas. Il est remplacé le 21 août 1509 par Noël Bauldeweyn.

Il est peut-être au service d'Anne de Bretagne. Il semble qu'il a des relations avec la cour de France

Frédéric Chopin : « Nouvelles études » Michel Rusquet —— ux deux prestigieux cahiers sont venues s’ajouter en 1839 « trois nouvelles études », respectivement en fa mineur, ré bémol majeur et la bémol majeur, que Chopin écrivit pour la Méthode des méthodes que Moscheles et Fétis devaient publier l’année suivante. D’un abord plus aisé que les précédentes, plus brèves également, elles n’en sont pas moins précieuses : « Leur charme inexprimable vient de l’étrange beauté de leurs thèmes, de la rareté de leurs harmonies, de cette écriture sans cesse plus subtile qui fera le prix de la moindre mazurka dans les dernières années de Chopin. » Frédéric Chopin , Trois nouvelles études, par Louis Lortie. , Trois nouvelles études, par Louis Lortie.

Dienstag aus Licht : la guerre musicale de Karlheinz Stockhausen Frédéric Norac —— L’appel à la réconciliation entre ceux qui veulent « être libres en Dieu » et ceux qui veulent « l’être sans Dieu », lancé par Ève au prologue de ce Mardi de Lumière, résonne singulièrement dans notre actualité troublée.

Frédéric Chopin : douze études opus 25 Michel Rusquet —— Dédiées non plus à Liszt, mais à Marie d’Agoult, qui fut sa compagne, ces études opus 25 justifient peut-être plus encore que celles de l’opus 10 le qualificatif de « poèmes musicaux » souvent accolé aux études de Chopin. Surnommée tantôt « Le ruisseau », tantôt « L’étude des harpes », avec ses vaporeux arpèges quasi-impressionnistes, la no 1 en la bémol majeur faisait dire à Schumann : « L’étude achevée, on a l’impression de voir s’enfuir une image heureuse apparue en songe et qu’à demi réveillé, on voudrait

Yukiko Hasegawa, Beethoven, Franck, Schumann ou la durée du bonheur Jean-Marc Warszawski —— Née au Japon, Yukiko Hasegawa est mise au piano à l'âge de quatre ans. Plus tard, elle étudie l’instrument avec Moto Sasaki, Tusa Ertzebet et Amadeus Webersinke à Tokyo, où elle obtient un master en 2004. La même année, prenant intérêt pour la facture des instruments anciens, elle joue sur les pianoforte du Musée des instruments de musique de Hamamatsu.

En 2005, elle s'installe aux Pays-Bas, pour poursuivre ses études de

Frédéric Chopin : douze études opus 10 Michel Rusquet —— Dédiées à Liszt qui s’en fit le brillant propagandiste, les études opus 10, aussi variées dans leur propos technique que dans leur contenu musical, affirment d’un seul coup de la part de Chopin la conquète d’un pouvoir souverain. Les manifestations les plus éclatantes en sont probablement les études nos 1 et 12, qui ne sont pas pour rien parmi les plus célèbres : conquérante, en effet, celle en ut majeur qui ouvre le cahier sonne comme une prise de possession péremptoire